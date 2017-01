Peking mahnt Trump erneut zu Ein-China-Politik

Die chinesische Regierung hat US-Präsident Donald Trump erneut eindringlich aufgefordert, am bisherigen Kurs der Ein-China-Politik festzuhalten. „Wir drängen die neue Regierung, die große Sensibilität der Taiwan-Frage voll zu verstehen und die bisherige Ein-China-Politik fortzusetzen“, sagte heute eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking.

„Politisches Fundament“

Dieser Kurs sei das „politische Fundament“ für die zukünftigen Beziehungen zwischen beiden Staaten, sagte die Sprecherin. Die USA müssten sich an die Zusicherung halten, keinerlei diplomatische Beziehungen zu Taiwan zu unterhalten.

Kurz nach der Wahl Trumps hatte die Annahme eines Gratulationsanrufs der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen durch Trump für Irritationen bei der Führung in Peking gesorgt. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und befürchtet, Trump werde nicht an der Ein-China-Politik seiner Vorgänger festhalten, wonach die Führung in Peking der einzig legitime Interessenvertreter Chinas ist.