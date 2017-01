Neues Samsung-Handy kommt nach Brandfiasko später

Samsung droht nach dem Debakel um in Brand geratene Smartphones ein neuer Dämpfer. Zwar identifizierte der südkoreanische Elektronikriese fehlerhafte Akkus von Zulieferern als alleinige Ursache dafür, dass das Vorzeigemodell Galaxy Note 7 reihenweise Feuer fing und unter hohen Kosten vom Markt genommen werden musste.

Doch zugleich signalisierte der Branchenprimus Verzögerungen beim Start des neuen Prestigemodells, mit dem er Apples neuem iPhone die Stirn bieten will: Das S8 wird nicht wie erwartet Ende Februar vorgestellt. Es gebe derzeit keine Pläne, das S8 beim Branchentreffen Mobile World Congress in Barcelona vorzustellen, sagte der Chef der Smartphone-Sparte, Koh Dong Jin, heute in Seoul.

Schwerer Imageschaden

Zu den Gründen oder einem alternativen Termin äußerte er sich nicht. Die Mobilfunkmesse beginnt in diesem Jahr Ende Februar. Experten zufolge muss das S8 überzeugen, um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen. Der Rückruf von Millionen Handys brockte dem Konzern nicht nur milliardenschwere Gewinneinbußen ein, sondern kratzte auch an seinem Ansehen.

Nachforschungen sowohl des Unternehmens als auch unabhängiger Einrichtungen hätten ergeben, dass die Brände einzig durch fehlerhafte Akkus ausgelöst worden seien, sagte Koh. Die Ursache liege nicht bei den Geräten oder der Software. Vielmehr hätten Produktions- und Designfehler der Akkus Kurzschlüsse ausgelöst.