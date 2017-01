Mehr „digitale Grundbildung“ für Sechs- bis 14-Jährige

Mehr als 500 Schulen setzen schon jetzt digitale Medien als Teil der Schulentwicklung ein, ab Herbst soll „digitale Grundbildung“ an allen Schulen verankert werden: An den Volksschulen wird dieser Teil der Lehrpläne, in der Sekundarstufe 1 (NMS, AHS-Unterstufe) wird sie als „verbindliche Übung“ eingeführt, gab Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) heute bekannt.

Präsentation von „Schule 4.0“

„Ziel ist, dass kein Kind, kein Jugendlicher das Schulsystem ohne digitale Kompetenzen verlässt“, sagte sie bei der Präsentation von „Schule 4.0“. Durch die stärkere Verankerung digitaler Medien sollen die Schüler nicht nur auf neue Herausforderungen in der Arbeitswelt vorbereitet werden, sie sieht auch ganz neue Möglichkeiten für Individualisierung, Förderung von Talenten und Teamarbeit im Unterricht.

An den Volksschulen sollen sich die Kinder vor allem in der dritten und vierten Klasse spielerisch mit Technik und Problemlösung beschäftigen, die erworbenen Kompetenzen sollen sie in einem Sammelpass dokumentieren. Im allgemeinen Teil der Lehrpläne wurde die digitale Grundbildung bereits verankert, schrittweise soll das nun auch in den einzelnen Fächern (Deutsch, Mathematik etc.) passieren.

Neuer Lehrgang

Hammerschmids Digitalstrategie betrifft auch die Pädagogen: Es wird ab Herbst ein Lehrgang von sechs ECTS (30 ECTS entsprechen dem Aufwand eines Semesters) eingeführt, der in den ersten drei Jahren ab Schuleintritt absolviert werden muss.

Gleichzeitig wird in der Fort- und Weiterbildung das Angebot ausgebaut. Außerdem öffnet an der Pädagogischen Hochschule (PH) Oberösterreich Anfang Februar ein Bundeszentrum zur Förderung des digitalen Lernens, an der PH Wien sollen unterdessen im ersten österreichischen „Future Learning Lab“ angehende Lehrer mit digitalen Tools experimentieren können.