„Kultur.montag“: 80 Jahre Werner Schneyder

Er ist ein beredter Kritiker des Neoliberalismus, es heißt, er trage sein Herz links. Doch auch vor Säulenheiligen der Linken macht Werner Schneyder nicht halt:

Thomas Bernhard hält er für überschätzt, die „Textflächen“ der Elfriede Jelinek langweilen ihn. Schneyder denkt eben dialektisch – so auch in seinem neuen

Buch, das er zu seinem 80. Geburtstag geschrieben hat. In „Gespräch unter zwei Augen“ hält er Zwiesprache – mit sich selbst. Schneyder ist live zu Gast in „kultur.montag“.

