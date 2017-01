Zu viel Feinstaub durch Inversionswetter

Die Feinstaubbelastung ist vielerorts hoch. Das Inversionswetter mit Frost unten und wärmerer Luft oben verstärkt den Effekt. An einigen Messstellen in Salzburg wurden etwa Grenzwerte zweifach überschritten.

Auch in Oberösterreich wurden die Werte großflächig überschritten, in Linz etwa schon den vierten Tag in Folge. Das Land Oberösterreich geht davon aus, dass die Belastung hoch bleibt.

