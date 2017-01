May wusste von Atomwaffentest - Panne dementiert

Die britische Premierministerin Theresa May ist nach Angaben einer Regierungssprecherin frühzeitig über einen Atomraketentest informiert worden, der laut Medienberichten fehlgeschlagen war. Der Test des U-Boot-gestützten Systems Trident habe sich noch während der Amtszeit von Premierminister David Cameron ereignet.

Als May ihn ablöste, sei auch sie darüber in Kenntnis gesetzt worden, sagte die Sprecherin heute in London. Insgesamt sei der Test des Systems erfolgreich verlaufen, so die Sprecherin. Details nannte sie nicht.

„Times“ berichtete von Panne

Dagegen hatte die Zeitung „The Times“ berichtet, dass der Teststart vor der Küste Floridas gescheitert sei. Die Rakete sei in die falsche Richtung, nämlich Richtung USA, geflogen. Die Regierung habe die Panne verschwiegen, um die Glaubwürdigkeit des Atomwaffenprogramms nicht zu gefährden, zitierte die Zeitung ein hochrangiges Mitglied der britischen Marine.

Das Parlament stimmte am 18. Juli über die Erneuerung des Atomraketensystems ab. Dabei hatte May erklärt, Großbritannien müsse rund 40 Milliarden Pfund (rund 46,2 Mrd. Euro) in das neue Atomwaffenarsenal investieren, um auf Bedrohungen reagieren zu können. May hatte gestern eine Stellungnahme abgelehnt.