UNO-Vermittler hofft auf baldige Syrien-Gespräche in Genf

Der UNO-Vermittler für Syrien, Staffan de Mistura, hofft auf eine Stärkung der Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland als Vorstufe zu weiteren Verhandlungen in Genf. Wenn die heute begonnenen Gespräche im kasachischen Astana ein Erfolg würden, stiegen auch die Chancen für eine Wiederaufnahme der politischen Gespräche in der Schweiz, sagte De Mistura laut UNO in seiner Ansprache zur Eröffnung der neuen Gespräche in der Hauptstadt Kasachstans.

„Wir ermutigen die Schutzmächte der Feuerpause, einen Mechanismus zu erschaffen, um die Stärkung und Entspannung der Waffenruhe umzusetzen“, sagte der Sondergesandte. An einem solchen Mechanismus habe es in der Vergangenheit gemangelt. De Mistura kritisierte Belagerungen, die von beiden Konfliktparteien angewendet werden, als inakzeptable Kriegsmethoden. Hunderttausende Menschen in Syrien sind belagert, viele von ihnen hungern und haben keinen Zugang zu sauberem Wasser und Medikamenten.

Holpriger Start in Astana

In angespannter Atmosphäre begann indes in Astana die Friedenskonferenz für Syrien. Unmittelbar vor Beginn der Gespräche erteilten die Rebellen am Montag direkten Gesprächen mit der Regierungsdelegation vorerst eine Absage. Ob sich die Konfliktparteien im Laufe der Konferenz noch an einen Tisch setzen würden, war unklar. Ein Rebellensprecher kündigte für den Fall eines Scheiterns der Verhandlungen eine Fortsetzung der Kämpfe an.

AP/Sergei Grits

Bei der ersten Verhandlungsrunde in Astana werde es keine direkten Gespräche geben, sagte ein Rebellensprecher. Zur Begründung sagte er, dass sich die syrische Regierung bisher nicht an die Ende Dezember vereinbarte Waffenruhe halte.

Nur zur offiziellen Eröffnung der Konferenz kamen die beiden Delegationen in einem Saal im Luxushotel Rixos in Astana zusammen und nahmen an einem großen kreisförmigen Tisch Platz. Die Rebellen entschieden in letzter Minute, nicht direkt mit den Vertretern der syrischen Regierung zu verhandeln.

Nach einer Pause sollten die Gespräche in getrennten Räumen fortgesetzt werden. Die Rebellen sagten der Nachrichtenagentur AFP, sie würden sich mit türkischen Vertretern zusammensetzen, während die Vertreter der syrischen Regierung mit russischen Vermittlern sprechen würden. Anschließend würden die türkischen und russischen Vermittler untereinander beraten.