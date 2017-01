Zwölfjähriger Komplize?

Im Fall des in Wien unter Terrorverdacht verhafteten 17-Jährigen sagte Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Montag, dass die Behörden weiter mit der Datenauswertung beschäftigt seien und die Kontakte des Burschen verfolgten. Im Zuge dessen wurde am Montag auch ein zwölfjähriger möglicher Komplize einvernommen. Wie konkret die Anschlagspläne waren, wollte der Innenminister nicht sagen. Derzeit schaue es aber so aus, als seien diese „noch im Planungsstadium“ gewesen. Sein Anwalt sagte am Montag, dass der Verdächtige keine Anschlagspläne hatte.

Lesen Sie mehr …