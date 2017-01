EU will gemeinsame Sozialstandards

Angesichts von Massenarbeitslosigkeit in Südeuropa und Globalisierungsängsten bei vielen Bürgern will die Europäische Union gemeinsame sozialpolitische Grundsätze voranbringen.

„Dieses Jahr wird entscheidend“, erklärte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute in Brüssel. Er kündigte für den 17. November einen Sozialgipfel der Staats- und Regierungschefs in Göteborg in Schweden an. Schon im März will die Kommission Vorschläge für eine soziale Säule der EU machen.

Dabei geht es um Grundsätze für einen fairen Arbeitsmarkt und funktionierende Sozialsysteme in der Euro-Zone. An den Leitlinien sollen sich die Mitgliedsstaaten messen lassen, um Standards anzugleichen. „In diesen fordernden Zeiten müssen wir zeigen, dass wir Ergebnisse für den Alltag der Menschen zuwege bringen“, sagte Schwedens Regierungschef Stefan Löfven, der Gastgeber des Sozialgipfels wird.