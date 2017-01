Fußball: „Zlatans“ Kronprinz nächster BVB-Coup

Selbst Real Madrid ist leer ausgegangen und von Borussia Dortmund ausgestochen worden: Der in Schweden als Nachfolger von Superstar Zlatan Ibrahimovic gehandelte Alexander Isak wechselt von AIK Solna zum BVB. Der 17-jährige „Wunderknabe“ ging als jüngster Nationalteamtorschütze in die schwedische Fußballgeschichte ein. Nun soll er in Dortmund zum Weltklassestürmer reifen - neben anderen hochkarätigen Talenten im Team von Coach Thomas Tuchel.

