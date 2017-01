Noch keine Entscheidung über Sitz der US-Botschaft in Israel

Die neue US-Regierung hat noch nicht entschieden, ob sie ihre Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen wird. Das betonte Donald Trumps Sprecher, Sean Spicer, heute in Washington. Spicer hatte am Wochenende gesagt, das Weiße Haus befinde sich in den „sehr frühen Phasen“ von Gesprächen mit Israel. Die Überlegungen lösten in Israel Zustimmung und in den Palästinensergebieten heftige Gegenwehr aus.

Trump hatte bereits mehrfach angekündigt, die US-Botschaft in Israel verlegen zu wollen und Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. International wird Jerusalem nicht als Hauptstadt anerkannt, weil der endgültige Status der Stadt erst in Friedensverhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern geklärt werden muss.