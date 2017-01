Rechtfertigung für jüngste Aussagen

Der der Lüge bezichtigte Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, sieht sich der Wahrheit verpflichtet. „Es ist unsere Absicht, Sie niemals anzulügen“, sagte er am Montag bei einem Briefing vor Journalisten im Weißen Haus. „Ich glaube, wir müssen ehrlich sein zum amerikanischen Volk“, betonte Spicer und fügte hinzu: „Wir tun alle unseren Job so gut, wie wir können.“ Zugleich hielt er an seinen jüngsten Behauptungen hinsichtlich der Zuschauerzahl bei der Angelobung fest und lieferte einen neuen Erklärungsversuch.

