Ehem. Verfassungsschutz-Chef Polli im Studio

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Terrorverdächtigen in Wien laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Ein Zwölfjähriger wurde heute verhört und auch in Deutschland gibt es einen angeblichen Kontaktmann, dessen Wohnung durchsucht wurde. Viele Verdächtige, viele Amtshandlungen, viele offene Fragen. Was steckt dahinter? Zu Gast im Studio ist der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung Gert-Rene Polli.

Tornados in den USA: Mindestens 20 Tote

Im Süden der USA kämpfen die Menschen mit heftigen Stürmen. Vor allem in den Bundesstaaten Georgia, Mississippi und Kalifornien haben Tornados große Schäden verursacht. Mindestens 20 Menschen sind am Wochenende ums Leben gekommen. Hanna Sommersacher berichtet.

Vorfreude in Schladming: Morgen 20. Nightrace

Morgen findet in Schladming das berühmte Nightrace statt. Rund 50.000 Fans werden beim Jubiläumsslalom erwartet, der morgen zum 20. Mal stattfindet. Die Erwartungen sind groß – nicht nur an Skistar Marcel Hirscher. Sandra Aigner berichtet.

