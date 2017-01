Opus Dei: Ocariz zum neuen Prälaten gewählt

Die katholische Personalprälatur Opus Dei hat Interimsleiter Fernando Ocariz zum neuen Prälaten gewählt. Die gestern in Rom erfolgte Wahl wurde von Papst Franziskus bestätigt, teilte die Prälatur heute mit. Der 72-jährige Auxiliarvikar Ocariz wird damit der dritte Prälat der 1928 gegründeten Organisation.

In Madrid aufgewachsen

Ocariz wurde 1944 in einer spanischen Familie in Paris geboren und wuchs in Madrid auf. Er studierte Physik und Theologie und wurde 1971 zum Priester geweiht. Er unterrichtete an der Opus-Dei-eigenen Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz in Rom und gehört als theologischer Berater der vatikanischen Glaubenskongregation, der Kleruskongregation sowie des Rates zur Förderung der Neuevangelisierung an.

Seit 1994 hatte er in der Leitung des Opus Dei das Amt des Generalvikars inne. 2014 übertrug ihm der damalige Prälat Javier Echevarria das Amt des Auxiliarvikars - eines besonderen Stellvertreters, den der Prälat berufen kann, wenn er meint, nicht alle seine Aufgaben selbst erledigen zu können.

Ocariz war seit dem Tod Echevarrias im vergangenen Dezember der interimistische Leiter der Organisation. Er ist mit 72 Jahren zum Zeitpunkt seiner Wahl deutlich älter als seine Vorgänger.