Geburtenstärkstes Jahr seit Zweitem Weltkrieg in Wien

Laut den Statistikern der Stadt Wien war 2016 das geburtenstärkste Jahr seit dem Zweiten Weltkrieg. Am 1. Jänner 2017 lebten fast 1,87 Millionen Menschen in Wien - knapp 27.730 mehr als am Anfang des Vorjahres.

