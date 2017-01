Caritas freut sich über Freiwilligen-Boom

Die Zahl der freiwilligen Helfer bei der Caritas hat sich in den vergangenen fünf Jahren in Vorarlberg mehr als verdoppelt. Das gestiegene Interesse an der Freiwilligenarbeit ist laut Caritas unter anderem auf die Asylwerber im Land zurückzuführen.

Mehr dazu in vorarlberg.ORF.at