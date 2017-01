Evolutionstheorie fliegt aus türkischen Lehrplänen

„Säkularismus“ und „Atheismus“ gelten künftig in der Türkei offiziell als "problematische Überzeugung“ - beziehungsweise gar als „Krankheit“. Auch Darwins Evolutionstheorie soll aus den gymnasialen Lehrplänen gestrichen werden.

Diese Neuerungen in den türkischen Lehrplänen kündigte nun Bildungsminister Ismet Yilmaz an. Zwar handelt es sich noch um Vorschläge, doch geht es nach dem Willen des Bildungsministeriums, soll das Maßnahmenpaket bereits im Februar in Kraft treten.

Mehr dazu in science.ORF.at