Hitzerekord steht bevor

Während in Österreich der Jänner dieses Jahr besonders kalt ausfällt, könnte die australische Stadt Sydney in den kommenden Tagen einen Hitzerekord aufstellen: Ein einziges Mal muss die 35-Grad-Marke noch übersprungen werden, dann wäre es der heißeste Sommer seit dem Jahr 1895. Während im gesamten Bundesstaat New South Wales vor Buschfeuern gewarnt wird, ist auch das kühle Nass nicht ungefährlich: Entlang der Strände Sydneys werden momentan besonders große Mengen an Quallen angeschwemmt, die gefährliche Verletzungen verursachen können.

Lesen Sie mehr …