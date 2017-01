Koalition: ÖVP erhöht Druck auf SPÖ

Die Stimmung in der Regierung ist wieder einmal nicht die beste: Vor dem Ministerrat wurde ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin vorgeschickt, um den Druck auf die SPÖ zu erhöhen. Kanzler Christian Kern (SPÖ) stelle „Inszenierung vor die Arbeit“, kritisierte Karmasin. Eine vorgezogene Neuwahl „liegt ein bisschen in der Luft, seitens der SPÖ“.

Karmasin: Eindruck von Vorwahlkampf

„Ich will es nicht“, sagte Karmasin im selben Atemzug, die ÖVP wolle mit der Regierung weitermachen. Die „Inszenierungen“ des Kanzlers seien ein „möglicher Indikator dafür“, dass die SPÖ Neuwahlen vorbereite. Der Jänner habe einiges gezeigt, so sei die Kanzlerrede in Wels in vielen Punkten nicht abgesprochen gewesen, auch stieß sich Karmasin an Kerns Bundesländertouren und sonstigen Einzelterminen.

Man könne fast den Eindruck gewinnen, dass die Bundesländertermine eine Art „Vorwahlkampf“ seien. Karmasin verwies auf ihre Erfahrung als Meinungsforscherin. Es brauche mehr gemeinsame Auftritte und auch eine Regierungsklausur, so Karmasin.

Lopatka: „Die Reden sind gehalten“

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sah in der Kanzlerrede in Wels ebenfalls einen Wahlkampfauftakt. Nach Karmasin sagte ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka, dass man gefordert sei, möglichst viel gemeinsam umzusetzen. „Die Reden sind gehalten.“ Gefragt, ob auch er Anzeichen für einen vorgezogenen Urnengang sieht, meinte Lopatka: „Ich hoffe nicht, dass man jetzt an Neuwahlen denkt.“

Von einem guten Koalitionsklima hingegen sprach Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) - er hoffe, dass es gelingen werde, möglichst viel gemeinsam umzusetzen.