Britische Regierung enttäuscht

Die britische Regierung muss in Sachen „Brexit“-Verfahren das britische Parlament fragen. Das entschied das Höchstgericht des Landes am Dienstag in London. Ein Mitspracherecht gibt es hingegen nicht, wie das Höchstgericht weiter erklärte. Die Regierung von Premierministerin Theresa May zeigte sich über das Urteil enttäuscht. May hatte gegen eine Einbeziehung des als EU-freundlich geltenden Parlaments geklagt. „Brexit“-Befürworter befürchten nun Verzögerungen.

