Gran Sasso: Weitere Tote aus Trümmern geborgen

Aus dem von einer Lawine verschütteten Hotel in Mittelitalien sind in der Nacht auf heute mehrere Leichen geborgen worden. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf zwölf, teilten die Rettungsmannschaften mit. Weitere 17 Personen wurden noch vermisst. Aus dem unter den Schneemassen begrabenen Hotel gab es seit längerer Zeit kein Lebenszeichen mehr.

APA/AP/Gregorio Borgia

Für heute ist das Begräbnis einiger Todesopfer geplant. So sollte in der Ortschaft Farindola der Kellner des Hotels, Alessandro Giancaterino, beigesetzt werden. Für den selben Tag war in Loreto Aprutino bei Pescara auch das Begräbnis von Gabriele d’Angelo geplant.

Ein Trauertag wurde in der Marken-Kleinstadt Loreto für Sebastiano di Carlo und seine Frau Nadia Acconciamessa ausgerufen. Das Ehepaar kam beim Lawinenunglück ums Leben, während sich der zehnjährige Sohn Edoardo retten konnte, da er mit anderen Kindern in einem Saal Billard spielte. Edoardo wird nun von einer Tante betreut. Ihm wurde noch nicht mitgeteilt, dass er beide Elternteile verloren hat.