Gran Sasso: Retter hoffen noch auf Überlebende

Rettungsteams haben aus dem von einer Lawine verschütteten Berghotel in Mittelitalien acht weitere Todesopfer geborgen. Laut italienischen Medienberichten holten sie in der Nacht sechs Leichen aus dem Hotel am Gran Sasso und am Vormittag zwei weitere. Damit stieg sechs Tage nach dem Unglück die Zahl der geborgenen Leichen auf 14. Vermisst wurden noch 15 Menschen.

Die Rettungshelfer hofften immer noch, zumindest einige der Vermissten lebend bergen zu können. Eine Betonmauer könnte Schutz vor den Schneemassen geboten haben, so die Hoffnung der Helfer. Die Suche geht äußerst langsam voran. Die Helfer bahnen sich teilweise mit bloßen Händen einen Weg, um den Einsturz von Gebäudeteilen im Inneren des Hotels zu vermeiden.

APA/AP/Gregorio Borgia

Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Unterdessen gingen die von der Staatsanwaltschaft der nahe gelegenen Stadt Pescara am Donnerstag eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung weiter.

Das Hotel Rigopiano in den Abruzzen war bei dem durch Erdbeben ausgelösten Lawinenabgang am Mittwoch vollkommen zerstört worden. Es wurde 1972 an der Stelle einer einfachen Schutzhütte im Naturschutzgebiet des Gran-Sasso-Massivs eröffnet und vor zehn Jahren zu einem Viersternhaus mit beheiztem Außenpool und Sauna ausgebaut.

Ermittler waren längere Zeit dem Verdacht nachgegangen, dass Gemeindevertreter bestochen wurden, um den Ausbau des Hotels zu ermöglichen. Im vergangenen November wurden die Ermittlungen eingestellt.