Grippewelle flaut wieder ab

Die Influenza zieht sich vorerst einmal zurück: Vergangene Woche gab es in Wien nur noch hochgerechnete 13.600 Neuerkrankungen an „echter“ Virusgrippe und an grippalen Infekten. Besonders betroffen sind heuer Ältere.

Mehr dazu in wien.ORF.at