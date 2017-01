Kardashian-Visite in Behindertenheim sorgte für Wirbel

Ein Besuch von TV-Star Kim Kardashian in einem Behindertenheim in Dubai hat laut einem Pressebericht für Wirbel in dem Emirat gesorgt: Weil der Besuch der US-Reality-Darstellerin nicht offiziell genehmigt war, erteilte das zuständige Sozialministerium dem Heim eine Rüge, wie die Zeitung „Emarat al-Jom“ heute berichtete.

Ministerium: Bewohner können von Kardashian „nichts lernen“

Das Raschid-Behindertenzentrum habe keinen Antrag für den Promibesuch gestellt, berichtete das Blatt unter Berufung auf das Sozialministerium. Und selbst wenn: Die Behörde hätte den Besuch vom 15. Jänner auch gar nicht erlaubt.

APA/AFP

Zur Begründung erklärte das Ministerium dem Bericht zufolge, die Heimbewohner könnten von Kardashian „nichts lernen“. Bei derartigen Anfragen werde geprüft, wie groß der Nutzen für die Heimbewohner wäre.

Wie eine Untersuchung des Ministeriums ergab, hatte sich das Heim lediglich von Verwandten der Bewohner die Erlaubnis geben lassen, Fotos mit der US-Reality-Darstellerin veröffentlichen zu dürfen. T-Shirts mit einem Porträt Kardashians, mit denen die Behinderten auf Fotos zu sehen waren, hatte das TV-Starlet selbst verteilt. Kardashian hatte ihren eigenen Fotografen dabei, der exklusiv Aufnahmen machen durfte.