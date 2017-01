Neue alte Welten in Gugging

Eigentlich war Jean Dubuffet Weinhändler - doch er konnte auch von der Kunst nicht lassen, die wie ein Champagner „brut“ sein sollte, also ursprünglich. Der Maler sammelte deshalb alles, was er außerhalb des kommerziellen Kunstbetriebs als Kunst erkannte: Werke von Kindern, von Künstlern aus kleinen Dörfern, aus Afrika und von Menschen mit psychischen Erkrankungen. Seine allererste Ausstellung mit Fundstücken, erstmals gezeigt im Jahr 1949, wird nun in Gugging wiederholt, wo die Art Brut auch schon seit mehr als 30 Jahren zu Hause ist - eine lohnende Reise zum Entdecken neuer alter Welten.

