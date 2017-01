Schwarzenegger bald US-Vatikan-Botschafter?

Nach dem Abgang von Ken Hackett, dem US-Botschafter am Heiligen Stuhl in der Obama-Zeit, spekulieren katholische Medien in Amerika über die Nachbesetzung, und sie bringen dabei den Namen Arnold Schwarzenegger ins Spiel. Auch die Vatikan-Website Vatican Insider und die Schweizer französischsprachige Nachrichtenagentur Cath.ch berichteten heute darüber.

