Experimentalfilmer Werner Nekes ist tot

Der Experimentalfilmkünstler und Regisseur Werner Nekes ist im Alter von 72 Jahren in seiner deutschen Heimatstadt Mülheim an der Ruhr gestorben.

Das bestätigte seine ehemalige Ehefrau Dore O. heute der dpa. Nekes sei bereits in der Nacht auf Samstag vergangener Woche gestorben. Zuvor hatten Monopol.de und „Spiegel“ (Onlineausgabe) über den Tod von Nekes berichtet.

Entdecker von Schlingensief und Schneider

Nekes galt als Entdecker des Künstlers Christoph Schlingensief, der 2010 starb, und des Kabarettisten Helge Schneider. Schneider spielte die Hauptrolle in Nekes’ legendärer Schlagerfilmparodie „Johnny Flash“, die 1987 in die Kinos kam. An dem Film wirkte auch Schlingensief mit.

Neben seiner Filmarbeit sammelte Nekes Objekte aus der Vor- und Frühgeschichte des Kinos. In Mülheim baute er so eine der wichtigsten Privatsammlungen zur Vorgeschichte von Film und Fernsehen auf.