Medien: Gabriel tritt nicht als SPD-Kanzlerkandidat an

Sigmar Gabriel tritt nach Informationen des Branchendienstes „Meedia“ nicht als Kanzlerkandidat für die deutschen Sozialdemokraten an.

Der Parteivorsitzende habe dem Magazin „stern“ in einem Exklusivinterview gesagt, dass er auf die Position des Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl im September verzichte, berichtete das Portal heute Nachmittag. In dem Interview habe er auch seinen Rücktritt angekündigt.

Wegen der Brisanz der Nachricht werde der „stern“ schon morgen und nicht wie üblich am Donnerstag erscheinen. Eine SPD-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Termin für deutsche Bundestagswahl steht

Unterdessen wurde der Termin für die Bundestagswahl fixiert - sie wird am 24. September stattfinden. Bundespräsident Joachim Gauck bestätigte heute diesen Termin und entsprach damit einer Empfehlung der Bundesregierung.

Das nationale Parlament wird in Deutschland alle vier Jahre gewählt. Nach seiner Konstituierung wählt es den Regierungschef. Kanzlerin Angela Merkel tritt erneut für die Christdemokraten als Spitzenkandidatin an. Die Sozialdemokraten werden in Kürze über deren Herausforderer entscheiden.

Auch in anderen Ländern Europas stehen dieses Jahr wichtige Wahlen an. In Frankreich wird Ende April ein neuer Staatspräsident gewählt, mit einer möglichen Stichwahl Anfang Mai. In den Niederlanden findet am 15. März eine Parlamentswahl statt. Womöglich gibt es auch in Italien 2017 Neuwahlen.