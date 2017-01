Wie 6.000 Juden die Nazis in Wien überlebten

Am Freitag ist Internationaler Holocaust-Gedenktag. Zu diesem Anlass erinnert die Historikerin Michaela Raggam-Blesch in einem ORF.at-Gastbeitrag an die mehr als 200.000 Juden und Jüdinnen, die 1938 in Österreich lebten. Nur rund 6.000 von ihnen überlebten das NS-Regime in Wien: die meisten von ihnen in „Mischehen“ und als „Geltungsjuden“. Ihr Alltag war geprägt von Schikanen und ständiger Angst vor Deportation.

