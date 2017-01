Schulz soll gegen Merkel antreten

Der deutsche SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet auf eine Kanzlerkandidatur. Das sagte er nach langen Spekulationen am Dienstag in Interviews mit der „Zeit“ und dem „stern“. Stattdessen forderte Gabriel den ehemaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz dazu auf, bei der Bundestagswahl im September gegen CDU-Kanzlerin Angela Merkel anzutreten. „Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD“, so Gabriel.

