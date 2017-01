Heliabsturz in Italien: Keine Überlebenden

Beim Absturz eines Rettungshubschraubers in Mittelitalien sind heute alle sechs Insassen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich während einer Bergungsaktion für einen verletzten Skifahrer in den Abruzzen, wie die Polizei von L’Aquila mitteilte. Der Hubschrauber sei mit dem Verletzten an Bord bei dichtem Nebel nahe dem Skigebiet Campo Felice abgestürzt.

APA/AP/Gregorio Borgia

Rettungskräfte hätten das Wrack der Maschine entdeckt und in der Nähe die Leichen der fünf Besatzungsmitglieder und des Skifahrers gefunden, sagte ein Polizeisprecher. Der Helikopter sei aus einer Höhe von 600 Metern in eine Felsspalte gestürzt. An Bord waren neben dem Verletzten zwei Piloten, ein Arzt, eine Krankenschwester und ein Bergretter.

In den Abruzzen liegt auch das vor sechs Tagen von einer Lawine verschüttete Hotel Rigopiano, wo ein großangelegter Rettungseinsatz im Gange ist. Der abgestürzte Hubschrauber hatte aber nach Angaben der Polizei nichts mit diesem Einsatz zu tun.