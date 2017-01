Comey bleibt offenbar FBI-Direktor unter Trump

US-Präsident Donald Trump will einem Medienbericht zufolge James Comey als Direktor des FBI behalten. Die „New York Times“ berichtete heute, Trump erspare sich damit einen weiteren Nominierungsprozess.

Comey wird vorgeworfen, mit seinem Verhalten in Hillary Clintons E-Mail-Affäre eine wahlentscheidende Rolle gespielt zu haben. Zudem steht Comey an der Spitze derjenigen Behörde, die im Umfeld Trumps wegen etwaiger Verstrickungen in eine mögliche Wahlbeeinflussung Russlands ermittelt. Comey führt das FBI, die zentrale Sicherheitsbehörde der USA, seit 2013.