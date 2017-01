Gesetzesentwurf „in den nächsten Tagen“

Die konservative britische Regierung rund um Premierministerin Theresa May will nach dem „Brexit“-Urteil des Höchstgerichts nun schnell Fakten schaffen, um bis Ende März den Austritt aus der EU einzureichen. Das Gericht hatte zuvor geurteilt, dass in Sachen „Brexit“-Verfahren das britische Parlament zu befragen ist. Ein dahingehender Gesetzesentwurf soll laut „Brexit“-Minister David Davis bereits „in den nächsten Tagen“ vorliegen.

