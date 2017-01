Trump will weniger Umweltregeln für Autoindustrie

US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Topmanagern der Autoindustrie angekündigt, Umweltregulierungen zu verringern. Diese seien „außer Kontrolle geraten“, sagte er heute im Weißen Haus. Ins Detail ging Trump nicht. Er sagte auch nicht, um welchen Bereich es genau und ob es um Gesetze oder Bürokratie gehen wird. Man wolle Regulierungen - aber die richtigen. Trump traf mit den Chefs von Ford, General Motors und Chrysler zusammen, den „Großen Drei“ der US-Automobilindustrie. Inhalte des Gesprächs wurden zunächst nicht bekannt.

Laut Medienberichten will Trump zudem zwei hochumstrittene Pipeline-Projekte wiederbeleben. Trump wolle zwei Dekrete unterzeichnen, mit denen sowohl die Keystone-XL- als auch die Dakota-Access-Pipeline neu genehmigt würden, berichteten mehrere US-Medien. Beide Projekte waren unter dem früheren Präsidenten Barack Obama gestoppt worden.

Für heftige Auseinandersetzungen hatte in den vergangenen Monaten besonders die Dakota-Access-Ölpipeline gesorgt. Nach erbitterten Protesten von Ureinwohnern und Umweltschützern verhängte das Ingenieurskorps der US-Armee Anfang Dezember einen vorläufigen Baustopp und ordnete die Prüfung von Alternativen zum bisher geplanten Leitungsverlauf an.

Comey könnte FBI-Chef bleiben

Trump ist seit Freitag im Amt. Es gibt noch etliche offene Personalfragen. Eine dürfte mittlerweile geklärt sein: Einem Medienbericht zufolge will Trump James Comey als Direktor des FBI behalten. Die „New York Times“ berichtete, Trump erspare sich damit einen weiteren Nominierungsprozess.

Comey wird vorgeworfen, mit seinem Verhalten in Hillary Clintons E-Mail-Affäre eine wahlentscheidende Rolle gespielt zu haben. Zudem steht Comey an der Spitze derjenigen Behörde, die im Umfeld Trumps wegen etwaiger Verstrickungen in eine mögliche Wahlbeeinflussung Russlands ermittelt.