Kern will von ÖVP „Klarheit“ bis Freitag

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) fordert von der ÖVP in Sachen Regierungsprogramm-„Update“ bis Freitag Ergebnisse. „Wir brauchen diese Klarheit“, sagte er gegenüber dem „Standard“. „Wir müssen Ergebnisse auf den Tisch legen, sonst braucht es diese Regierung nicht mehr.“ Gegenüber der „Kronen Zeitung“ meinte Kern: „Unsere Geduld wird stark belastet.“

„Ich bin sehr unzufrieden mit dem, was vorliegt. Unsere Hand ist ausgestreckt, die ÖVP muss entscheiden, ob sie das will“, so Kern in der „Kronen Zeitung“ (Onlineausgabe). Die SPÖ habe viel versucht, viele Vorschläge gemacht, aber von der ÖVP kommen nur „Überschriften als Antworten“, sagte der Regierungschef.

Einigung vor den Ferien angestrebt

Bis Freitag will Kern das Programm fertigstellen oder zumindest konkrete Maßnahmen mit dem Koalitionspartner vereinbart haben. Grundsätzlich ist vereinbart, dass die Regierung bis Ende Jänner bzw. Anfang Februar eine Neuauflage des Regierungsprogramms vorlegt - jedenfalls noch vor den Wiener Semesterferien.

ÖVP glaubt an gemeinsame Lösungen

ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner gab sich gelassen. „Der Kanzler hat die Hand gereicht. Ich schlage ein“, so Mitterlehner. „Die Bevölkerung erwartet sich von der Bundesregierung Ergebnisse. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam liefern werden. Wir werden gemeinsame Lösungen zustande bringen.“ Ähnlich lautete die Einschätzung von ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka. Er verstehe es nicht als Drohung, dass Kern bis Freitag Ergebnisse fordert. Die Regierung sei angehalten, möglichst rasch Ergebnisse vorzulegen.

Zuvor hatte es noch harschere Töne innerhalb der Koalition gegeben. Familienministerin Sophie Karmasin sagte, der Kanzler stelle „Inszenierung vor die Arbeit“ - eine vorgezogene Neuwahl „liegt ein bisschen in der Luft, seitens der SPÖ“.