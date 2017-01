Russland mit Entwurf für neue Verfassung für Syrien

Auf der Syrien-Konferenz in Astana haben russische Unterhändler einen Verfassungsentwurf für das vom Krieg zerrissene Land vorgelegt. Der Text sei von russischen Fachleuten ausgearbeitet und den syrischen Rebellenvertretern in Astana übergeben worden, teilte Moskaus Syrien-Gesandter Alexander Lawrentiew heute in der kasachischen Hauptstadt mit.

Der Entwurf solle den Prozess zur Beendigung des Konflikts beschleunigen, sagte Lawrentiew. Ein Rebellenvertreter bestätigte, dass ein Verfassungsentwurf vorgelegt worden sei. Die Rebellen seien derzeit aber nicht bereit, diesen mit Russland zu beraten, sagte er.

Als Grundlage für den Frieden

Die derzeitige syrische Verfassung gilt seit 2012. Sie stattet Präsident Baschar al-Assad mit erheblichen Vollmachten aus. Er darf den Ministerpräsidenten und die Regierung ernennen und kann in bestimmten Fällen sein Veto gegen Gesetzesbeschlüsse des Parlaments einlegen.

Bereits im vergangenen Sommer hatten Russland und die USA die Konfliktparteien in Syrien zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung aufgefordert, welche die Grundlage für eine Friedensregelung sein soll.

Überwachung von Waffenruhe

Bei der Konferenz in Astana wurde eine Vereinbarung zur Überwachung der Waffenruhe getroffen. Russland, der Iran und die Türkei, die als Paten der Gespräche auftraten, verkündeten am Ende der zweitägigen Beratungen, dass ein „trilateraler Mechanismus“ zur Einhaltung der Waffenruhe vereinbart worden sei. Schritte zu einer politischen Lösung brachten die Gespräche zwischen syrischen Rebellen und Regierung aber nicht.