Nach heftigem Widerstand abgesagt

US-Präsident Donald Trump will zwei hochumstrittene Pipeline-Projekte wieder aufnehmen, die sein Vorgänger Barack Obama gestoppt hat. Er unterzeichnete am Dienstag entsprechende Anordnungen. Es geht zum einen um die Keystone Pipeline, die von Kanada in die USA führt. Die zweite Pipeline liegt in North Dakota und soll Öl von den Tausenden Fracking-Bohrstellen in den Staat Illinois transportieren. Die geplante Route führt an einem Reservat der Sioux entlang. Diese fürchten um ihr Gebiet - unter anderem deswegen hat es gegen beide Projekte monatelang heftigen Widerstand samt gewaltsamen Protesten gegeben.

