Trump legt umstrittene Pipeline-Projekte neu auf

US-Präsident Donald Trump will zwei umstrittene Pipeline-Projekte wieder aufnehmen, die sein Vorgänger Barack Obama gestoppt hat. Trump unterzeichnete am Dienstag entsprechende Anordnungen.

Es geht zum einen um die Keystone Pipeline, die von Kanada in die USA führt. Diese und andere Leitungen des Unternehmens TransCanada sollten täglich bis zu 830.000 Barrel aus Teersand gewonnenes Öl durch die USA bis zur Küste in Texas pumpen.

Monatelanger Widerstand von Umweltschützern

Die zweite Pipeline ist in North Dakota und soll Öl von den Tausenden Frackingbohrstellen in den Staat Illinois transportieren. Die geplante Route führt an einem Sioux-Reservat entlang. Als Unternehmer hatte Trump kräftig in die Pipeline-Betreiberfirma ETP.N und eine Holding (Phillips 66) investiert. Gegen beide Projekte hatte es monatelangen Widerstand auch von Umweltschützern gegeben. Trump sticht mit seiner Entscheidung in ein Wespennest.

Umweltregulierungen sollen verringert werden

Zuvor kündigte Trump bei einem Treffen mit Topmanagern der Autoindustrie an, Umweltregulierungen zu verringern. Diese seien „außer Kontrolle geraten“, sagte er heute im Weißen Haus. Ins Detail ging Trump nicht. Er sagte auch nicht, um welchen Bereich es genau und ob es um Gesetze oder Bürokratie gehen wird. Man wolle Regulierungen - aber die richtigen. Trump traf mit den Chefs von Ford, General Motors und Chrysler zusammen, den „Großen Drei“ der US-Automobilindustrie. Inhalte des Gesprächs wurden zunächst nicht bekannt.

Comey könnte FBI-Chef bleiben

Trump ist seit Freitag im Amt. Es gibt noch etliche offene Personalfragen. Eine dürfte mittlerweile geklärt sein: Einem Medienbericht zufolge will Trump James Comey als Direktor des FBI behalten. Die „New York Times“ berichtete, Trump erspare sich damit einen weiteren Nominierungsprozess.

Comey wird vorgeworfen, mit seinem Verhalten in Hillary Clintons E-Mail-Affäre eine wahlentscheidende Rolle gespielt zu haben. Zudem steht Comey an der Spitze derjenigen Behörde, die im Umfeld Trumps wegen etwaiger Verstrickungen in eine mögliche Wahlbeeinflussung Russlands ermittelt.