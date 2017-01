„Testbombe“? Terrorgefahr mit vielen Fragezeichen

Laut Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat der 17-jährige Terrorverdächtige, der am Freitag in Wien verhaftet worden ist, eine „Testbombe“ gebaut. Laut deutschen Berichten gab es Experimente mit Silvesterböllern, die der Wiener zusammen mit einem 21-jährigen Deutschen unternommen haben soll. Sprengstoff wurde nicht gefunden. Auch wenn es keine Indizien für einen konkreten Anschlag gebe, so Sobotka, habe „potenzielle Gefahr“ bestanden. Über den Verdächtigen wurde U-Haft verhängt.

