Michael Jacksons Tochter kontert Gerüchte um Vaterschaft

Michael Jacksons Tochter Paris wehrt sich gegen Zweifel an der Vaterschaft des King of Pop. „Er wird immer mein Vater sein, und es war nie anders“, sagte das 18-jährige Model in einem heute veröffentlichten Interview mit dem Magazin „Rolling Stone“. Paris Jackson reagierte damit auf andauernde Spekulationen in Klatschmagazinen, denen zufolge Michael Jackson nicht ihr Vater sei.

Ihr werde immer wieder gesagt, wie ähnlich sie in ihrem Verhalten ihrem Vater sei, berichtete sie. Paris Jackson, die helle Haut und grünblaue Augen hat, sagte in dem Interview zudem, dass Fremde sie meistens für eine Weiße hielten. Sie sehe sich aber selbst als afroamerikanisch, so wie ihr verstorbener Vater.

„Er hat mit dem Finger auf mich gezeigt und sagte: ‚Du bist schwarz, sei stolz auf deine Wurzeln‘“, sagte sie in dem Interview. „Und ich dachte mir: ‚Okay, er ist mein Vater, warum sollte er lügen?‘“ Das ständige öffentliche Interesse an ihrem Äußeren habe ihr sehr zugesetzt und ihr Selbstvertrauen leiden lassen, sagte Paris Jackson. Sie habe mehrere Suizidversuche hinter sich; einige der zurückgebliebenen Narben habe sie mit ihren mehr als 50 Tätowierungen überdeckt.