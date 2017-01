Vranitzky als Kommandeur der Ehrenlegion ausgezeichnet

Der frühere Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) wurde mit dem Orden des Kommandeurs der Ehrenlegion ausgezeichnet. Der französische Präsident Francois Hollande würdigte damit Vranitzky als „glühenden Europäer“ und „erfahrenen Menschen, der sich mit Dialog, Meinungsaustausch, Offenheit und Toleranz für die Beilegung von zwischenstaatlichen Konflikten einsetzt“.

Überreicht wurde dem Altbundeskanzler die Auszeichnung - im Namen des Staatspräsidenten - heute vom französischen Botschafter Pascal Teixeira da Silva. Dieser erinnerte an die Rede Vranitzkys 1991 zur Vergangenheitsbewältigung, an die großzügige Haltung Österreichs während der Balkan-Konflikte Anfang der 1990er Jahre sowie an dessen Engagement als Gründungspräsident des „Bruno Kreisky Forums für internationalen Dialog“.

Die „Ehrenlegion“ ist die ranghöchste Auszeichnung für militärische und zivile Verdienste. Sie wurde auf Initiative von Napoleon Bonaparte per Gesetz vom 20. Mai 1802 eingeführt und wird seither von allen politischen Systemen und Regierungen gleichermaßen anerkannt. Die Auszeichnung „Kommandeur“ ist hochrangigen Persönlichkeiten vorbehalten, deren Verleihung im Namen und auf Vorschlag des Staatspräsidenten erfolgt. 2014 wurde auch die verstorbene Nationalratspräsidentin Barbara Prammer (SPÖ) damit ausgezeichnet.