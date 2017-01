„Toni Erdmann“ für Oscar nominiert

Die deutsch-österreichische Produktion „Toni Erdmann“ mit dem Österreicher Peter Simonischek in der Hauptrolle ist für einen Oscar in der Kategorie „Bester ausländischer Film“ nominiert. Der große Abräumer bei den Oscars könnte unterdessen das Musical „La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone in den Hauptrollen werden. Insgesamt 14 Nominierungen, darunter für den besten Film und die besten Hauptdarsteller, machen den bunten Musikfilm zum klaren Favoriten.

