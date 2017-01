Bulgarien: Neuwahlen am 26. März

Ein Interimsregierungschef führt Bulgarien zur Neuwahl Ende März. Präsident Rumen Radew ernannte heute den Jus-Professor und früheren Parlamentspräsidenten Ognjan Gerdschikow per Erlass zum Übergangsregierungschef.

Er löst den bisherigen Ministerpräsidenten Boiko Borissow (GERB) ab. Borissows Mitte-rechts-Regierung war im November 2016 wegen der Niederlage der GERB-Kandidatin bei der Präsidentenwahl zurückgetreten.

Auflösung des Parlaments angeordnet

Radew setzte mit einem weiteren Erlass die vorgezogene Parlamentswahl für den 26. März an. Damit ordnete er auch die Auflösung des Parlaments in Sofia mit Wirkung von Freitag an. Die Übergangsminister gab Radew allerdings nicht bekannt. Das Interimskabinett soll Bulgarien so lange regieren, bis nach den Neuwahlen eine reguläre Regierung gebildet wird. Es ist die dritte vorgezogene Parlamentswahl seit 2009.

Nach einer aktuellen Meinungsumfrage könnte die bürgerliche GERB-Partei mit gut 32 Prozent als Sieger aus der Neuwahl hervorgehen. Die bisher oppositionellen Sozialisten würden auf mehr als 29 Prozent kommen.