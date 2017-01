Weichen für Wahlkampf gestellt

Mit einem Paukenschlag für die deutsche Innenpolitik hat SPD-Chef Sigmar Gabriel am Dienstag die Partei in die Hände des ehemaligen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz gelegt. Schulz soll nicht nur den Vorsitz übernehmen, sondern auch bei der Bundestagswahl im September gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) antreten. Der Grund dafür seien bessere Umfragewerte. Bereits im März werden die Weichen gestellt. Zwar liegt die SPD in Umfragen weit abgeschlagen hinter Merkel, für sie dürfte der Wahlkampf damit aber nicht einfacher werden.

