Super Bowl: Mexikanische Avocado als Exportschlager

Für das American-Football-Finale Super Bowl will Mexiko für rund 200 Millionen Dollar (rund 196 Mio. Euro) Avocados in die USA exportieren. Der Verzehr von Avocados in den USA erreiche jährlich seinen Höhepunkt zur Super Bowl, sagte der mexikanische Landwirtschaftsminister Jose Calzada gestern. Grund für die hohe Nachfrage ist die traditionell zum Finale zubereitete Avocadocreme Guacamole.

Für das Finalspiel zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons am 5. Februar in Houston erwartet Mexiko einen erneuten Jahresrekord. Im vergangenen Jahr lieferte Mexiko zur Super Bowl 95.000 Tonnen Avocados in die Vereinigten Staaten. „82 Prozent der in den USA verkauften Avocados stammen aus Mexiko“, sagte Calzada im Radiosender Formula. Jährlich werden 800.000 Tonnen in die Vereinigten Staaten exportiert.