EU: Wieder Dialog zwischen Serbien und Kosovo

Nach knapp einem Jahr sind Vertreter Belgrads und Prishtinas gestern Abend im Rahmen des EU-vermittelten Dialogs zwischen Serbien und dem Kosovo wieder in Brüssel zusammengekommen. Dieses Mal nahmen am Treffen nicht nur die beiden Ministerpräsidenten, Aleksandar Vucic und Isa Mustafa, sondern auch die Staatspräsidenten Tomislav Nikolic und Hashim Thaci teil.

Getrennte Gespräche zum Auftakt

Zum Auftakt der bilateralen Gespräche kamen die zwei Delegationen getrennt mit der EU-Außenpolitikbeauftragten Federica Mogherini zusammen. Wie aus ihrem Kabinett vor dem Treffen verlautete, wurden Gespräche über wichtige Fragen für die Region und die Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und Prishtina erwartet.

Zum Treffen kommt es nach einer Reihe von Ereignissen, die für den Anstieg der Spannung zwischen Belgrad und Prishtina gesorgt haben. Unter anderem geht es um die Festnahme des ehemaligen kosovarischen Premiers Ramush Haradinaj Anfang Jänner in Frankreich auf Basis eines serbischen Haftbefehls. Belgrad wirft ihm Kriegsverbrechen vor.

Konflikt um „Kosovo ist Serbien“-Zug

Am 14. Jänner drohte wegen einer mit dem Kosovo nicht vereinbarten Zugsfahrt in den mehrheitlich von Serben bewohnten Norden des Kosovo gar ein bewaffneter Konflikt. Die von Belgrad nach Mitrovica gestartete Garnitur war mit der provokanten Aufschrift „Kosovo ist Serbien“ in gut einem Dutzend Sprachen versehen gewesen.

Die kosovarischen Behörden hatten eine mit gepanzerten Fahrzeugen ausgestattete Sonderpolizeieinheit an die Grenze geschickt, um den Zug zu stoppen. Allerdings blieb dieser schon zuvor per Anordnung des serbischen Premiers wenige Kilometer von der Grenze entfernt stehen.