Trump plant offenbar Stopp für Flüchtlinge

Der neue US-Präsident Donald Trump wird in Kürze eine Reihe von Schritten zur Beschränkung der Einwanderung anordnen. Das berichteten Kongressmitarbeiter und Einwanderungsexperten, die über die Pläne informiert wurden.

Trump soll als Erstes bereits heute bei einem Besuch im Heimatschutzministerium eine Anweisung unterzeichnen, wonach die meisten Flüchtlinge vorübergehend nicht ins Land gelassen werden sollen. Ausgenommen werden sollten Angehörige religiöser Minderheiten, die der Verfolgung ausgesetzt sind.

Das Einreiseverbot solle so lange gelten, bis eine schärfere Sicherheitsüberprüfung umgesetzt ist. Außerdem wolle Trump verfügen, dass die Visavergabe an Menschen aus Syrien, dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen ausgesetzt wird.

Mauerbau erneut angekündigt

Der Präsident selbst kündigte in einer Twitter-Botschaft einen „großen Tag“ für die nationale Sicherheit an. „Neben vielen anderen Dingen werden wir die Mauer bauen“, hieß es darin weiter. Im Wahlkampf hatte Trump den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko angekündigt, um die Zahl illegal Einwandernder in den USA zu reduzieren. Heute sollen Vertreter der USA und Mexikos zusammenkommen, um über ihr Verhältnis zu beraten.

Wiederaufnahme von Pipelineprojekten

Trump will zudem zwei hochumstrittene Pipelineprojekte wieder aufnehmen, die sein Vorgänger Barack Obama gestoppt hat. Er unterzeichnete bereits entsprechende Anordnungen. Es geht zum einen um die „Keystone“-Pipeline, die von Kanada in die USA führt. Die zweite Pipeline liegt in North Dakota und soll Öl von den Tausenden Frackingbohrstellen in den Staat Illinois transportieren.

Die geplante Route führt an einem Reservat der Sioux entlang. Diese fürchten um ihr Gebiet - unter anderem deswegen hat es gegen beide Projekte monatelang heftigen Widerstand samt gewaltsamen Protesten gegeben.

