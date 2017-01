Über 50.000 Asylanträge 2016 in Griechenland

Die griechische Asylbehörde hat im Jahr 2016 51.091 Asylanträge registriert. Das geht aus einer jüngst veröffentlichten Statistik hervor. Allein im letzten Quartal gab es 20.609 Anträge. 2014 und 2015 waren es mit insgesamt 9.433 bzw. 13.197 klar weniger gewesen. Während in der EU im Schnitt 702 Asylwerber auf ein Mio. Bewohner kamen, waren es in Griechenland mit 1.502 mehr als doppelt so viele.

Zum Vergleich: In Österreich wurden 2016 mehr als 42.000 Asylanträge gestellt, im angrenzenden Deutschland 280.000. Im noch jungen Jahr 2017 wurden in Hellas bereits 15.000 Anträge zur Registrierung eingebracht. Die Hauptherkunftsländer waren nach den neuesten Daten der Asylbehörde Syrien, der Irak, Pakistan und Afghanistan.