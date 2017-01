Brasiliens Polizei sucht Dutzende Gefängnisausbrecher

Brasiliens von Gewalt erschütterter Strafvollzug gerät einmal mehr in die Schlagzeilen: Nach einer erneuten Gefängnismeuterei sucht die Polizei nach 62 Ausbrechern aus einer Haftanstalt in Bauru im Bundesstaat Sao Paulo. Der Aufstand war gestern nach der Beschlagnahmung eines Handys während einer Routinekontrolle unter Gefangenen im gelockerten Vollzug ausgebrochen, wie die Behörden mitteilten.

Aus dem Protest gegen die Maßnahme entwickelte sich eine Meuterei, in deren Verlauf Häftlinge das Dach eines Pavillons anzündeten, wie es aus Justizvollzugskreisen hieß. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Insgesamt 152 Gefangene konnten in dem Durcheinander aus der Haftanstalt, die nur leicht gesichert ist und aus der Gefangene im offenen Vollzug zur Arbeit ein und ausgehen konnten, jedoch entkommen, wie es weiter hieß. 90 der Geflüchteten wurden demnach bereits wieder aufgegriffen.

Rund 140 Tote bei Ausschreitungen

Das Gefängnis in Bauru ist mit 1.430 Häftlingen belegt, hat aber eigentlich nur eine Kapazität von 1.124 Plätzen. Bei Ausschreitungen in den vollkommen überbelegten brasilianischen Gefängnissen gab es seit Jahresbeginn mittlerweile fast 140 Tote. Sie sind Teil des Krieges um die Kontrolle über den Kokainhandel in Brasilien.