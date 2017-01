Waldbrände in Chile breiten sich aus

Die verheerenden Waldbrände im Süden Chiles breiten sich aus. Präsidentin Michelle Bachelet forderte nun weitere Finanzhilfen für die betroffenen Regionen an. Nach einem Besuch im Katastrophengebiet sagte Bachelet gestern, sie habe die Anweisung gegeben, weitere Mittel für die Brandbekämpfung und die Bewältigung der Folgen aufzubringen.

APA/AFP/Martin Bernetti

Die Staatschefin sprach von den schlimmsten Waldbränden „in unserer Geschichte“. Den Bränden fielen laut Behördenangaben bisher rund 155.000 Hektar Land im mittleren Süden Chiles zum Opfer. Mindestens 4.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen und wurden in Sicherheit gebracht.

Die Zahl ist relativ niedrig, weil vor allem dünn besiedelte landwirtschaftliche Flächen in den Regionen O’Higgins und El Maule betroffen sind. Drei Feuerwehrleute starben in den Flammen, drei weitere wurden verletzt. Die USA boten 100.000 Dollar (93.000 Euro) Nothilfe an, Mexiko schickte Feuerwehrleute.